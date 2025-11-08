Trende nakil seferberliği

Bergama’da yaşayan 63 yaşındaki 2 çocuk babası Güdücü, karaciğer yetmezliği nedeniyle 2016’dan beri nakil bekliyordu. Sağlığı kötüleşen Güdücü, Ankara’ya giderken İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nden uygun karaciğer bulunduğu haberi aldı. Durumu tren makinistine iletti, nakil koordinatörü Kadriye Güntalaz da makinistle görüşerek aciliyeti bildirdi. Makinist, karşı yönden gelen Balıkesir treniyle iletişime geçip Tavşanlı’da durarak Güdücü’nün tren değiştirmesini sağladı. Güdücü Balıkesir üzerinden İzmir’e ulaşıp ameliyata alındı ve başarılı nakil sonrası sağlığına kavuştu. Güdücü, “Nakil ameliyatı sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. Ameliyat olmak için tren, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak hastaneye geldim. Organı kaçırırsak bir daha ne zaman geleceği belli olmaz diye korktum” diye konuştu.