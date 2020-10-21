​Türk dünyasına Azerbaycan sitemi: Suskunluk Türk’e yakışıyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sivilleri hedef alan Ermenistan’a Türk dünyasının sessiz kaldığını belirterek, “Bu suskunluk Türk’e yakışıyor mu?” dedi. Bahçeli, başlattığı “askıda ekmek” kampanyasına gelen eleştirilere “Vay ekmeksizler vay” tepkisini gösterdi:

Askıda ekmek kampanyasını başlatıp dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza destek vermeye gayret ettik. Askıda ekmek kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar.

SAZAN GİBİ AĞA TAKILDILAR

Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz. Helal lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri rahatsız etmiştir. Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. ‘Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkûm edilmesi’ diye gören siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibilliyetsiz değil aynı zamanda da ekmeksizdir.

SOYKIRIMCI ERMENİSTAN

Sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku yaratmaya çalışmaktadır. Ermeni katiller geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Ermenistan hem korkak hem hain hem de savaş suçlusudur. Soykırımcı Ermenistan işbaşındadır. Bölücülerin soysuz torunları bugün Ermenistan’da cinayet nöbetindedir. Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu? ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ diyoruz, fakat hiçbir dost ve kardeş ülkeden dimdik bir duruş göremiyoruz. Ayıptır, günahtır.

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Kıbrıs’ta milli duruş kazandı

KKTC seçimlerini de değerlendiren Bahçeli, “KKTC cumhurbaşkanı seçiminde bahis oynayan kumandalı anket şirketleri hezimet yaşayarak vahim şekilde çuvallamışlardır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır. Akıntıya karşı kürek çekenler sandıkta kaybolmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kronikleşmiş sorunları Türkiye’nin desteğiyle köklü çözümlere ulaştıracağına güvenimiz tamdır. Ne var ki ışıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da, kapatacak olanın da sadece ve sadece aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır” dedi.