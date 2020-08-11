Akdeniz'de sıcak dakikalar: Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Akdeniz'de sıcak saatler: Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. TSK'ya ait 3 helikopter de bölgede zaman zaman uçuş yaptı.

