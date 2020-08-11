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Gündem Akdenizde sıcak dakikalar Türk hücumbotu Kaşa, Yunan hücumbotu Meis Adasına yanaştı
ANTALYA

Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Akdeniz'de sıcak dakikalar: Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Öte yandan 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.​
Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.​

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti.

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
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Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

DHA
Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Türk helikopterleri uçuş yapıyor

Öte yandan 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

Akdeniz'de sıcak saatler: Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
OYNAT 01:00
Akdeniz'de sıcak saatler: Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. TSK'ya ait 3 helikopter de bölgede zaman zaman uçuş yaptı.

DHA
3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.
  • Sismik çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Gemisi'ne Türk donanmasının en son teknolojiyle donatılmış savaş gemileri eşlik ediyor.

AA

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Akdeniz'e açılan Oruç Reis'ten ilk görüntü
Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmaya rağmen Akdeniz'e açılan araştırma gemisi Oruç Reis'ten ilk görüntü geldi. Dev gemi 10-23 Ağustos tarihleri arasında bölgede araştırma yapacak.


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