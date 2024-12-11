Türkiye yatsı namazında buluşuyor: Gazzeliler için tüm camilerde dua edilecek

Perşembe yatsı namazında ülkenin dört bir yanındaki camilerde ailecek buluşulacağını, soykırıma maruz kalan

Gazzeliler

ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte

dua

lar edileceğini belirten Erbaş, "

Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.