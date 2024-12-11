Türkiye yatsı namazında buluşuyor: Gazzeliler için tüm camilerde dua edilecek

Perşembe yatsı namazında Gazzeliler için tüm camilerde dua edilecek.
Türkiye, perşembe günü yatsı namazında Gazze için buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin dört bir yanındaki camilerde ailecek buluşulacağını, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte dualar edileceğini belirtti. Erbaş, tüm vatandaşları bu dualara katılmaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazzeliler ve mazlumlar için perşembe yatsı namazında tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz.
" ifadelerini kullandı.
Perşembe yatsı namazında ülkenin dört bir yanındaki camilerde ailecek buluşulacağını, soykırıma maruz kalan
Gazzeliler
ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte
dua
lar edileceğini belirten Erbaş, "
Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.
" çağrısında bulundu.
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