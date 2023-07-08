Türkiye'deki beş Azov taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.