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Türkiye'deki beş Azov Taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de bulunan beş Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek ay Türkiye'ye geleceğini ve gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir mübadelesi olacağını belirtmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuş; Erdoğan söz konusu takasın savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

21:14 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
Türkiye'deki beş Azov taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Türkiye'deki beş Azov taburu komutanı Ukrayna'ya döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Ukraynaca ve İngilizce yaptığı paylaşımda Azov Taburu komutanlarını karşıladığı, uçakta onlarla sohbet ettiği görüldü.

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına dahil edilen Azov Taburu komutanları, güvenlik amaçlı Türkiye’de bulunuyordu.

Esir takası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.

#Azov Taburu
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenskiy
#Esir takası
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