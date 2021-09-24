Üç günlük evli çiftin tartışması kanlı bitti: Geriye sadece fotoğraflar kaldı

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 18 Eylül Cumartesi günü dünya evine giren Zeynep Y. (24) ve Mehmet Sönmez (29) çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Y. S’nin evi terk etmek istemesi üzerine çıktı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mehmet Sönmez’in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

İHA



Olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Y. S., kendisinin evi terk etmek isteyince kocasının "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine ise eline geçirdiği bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti.

Adli tıp raporunun beklendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

REKLAM





Geriye ise çiftin düğün merasiminde çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mutluluk görüntüleri kaldı.

GÜNDEM Filmlere konu olacak evlilik karakolda bitti