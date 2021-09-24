Gündem Üç günlük evli çiftin tartışması kanlı bitti Geriye sadece fotoğraflar kaldı
HATAY

Üç günlük evli çiftin tartışması kanlı bitti: Geriye sadece fotoğraflar kaldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 günlük evli Zeynep Y. S. ve Mehmet Sönmez çiftinin kavgası kanlı bitti. Eşi ile tartışan Mehmet Sönmez bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan kadın ise, evi terk etmek istemesinin ardından eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
Üç günlük evli çiftin tartışması kanlı bitti: Geriye sadece fotoğraflar kaldı
Zeynep Y. ve Mehmet Sönmez

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 18 Eylül Cumartesi günü dünya evine giren Zeynep Y. (24) ve Mehmet Sönmez (29) çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Y. S’nin evi terk etmek istemesi üzerine çıktı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Mehmet Sönmez’in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

İHA


Olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Y. S., kendisinin evi terk etmek isteyince kocasının "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine ise eline geçirdiği bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti.
Adli tıp raporunun beklendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


  • Geriye ise çiftin düğün merasiminde çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mutluluk görüntüleri kaldı.

Filmlere konu olacak evlilik karakolda bitti
GÜNDEM
Filmlere konu olacak evlilik karakolda bitti

İstanbul'da kadın cinayeti: Astım hastası karısını boğarak öldürdü
GÜNDEM
İstanbul'da kadın cinayeti: Astım hastası karısını boğarak öldürdü
Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Türkiyenin 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.