Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Ukraynalı genç Giresun'da müslüman oldu: İslamiyet'te kendimi buldum

Ukraynalı genç Giresun'da müslüman oldu: İslamiyet'te kendimi buldum

16:0212/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi "Furkan" ismini aldı.
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi "Furkan" ismini aldı.

Ukrayna vatandaşı Roman Iastremskyi, Giresun İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.

Giresun İl Müftülüğüne müracaat etmesinin ardından Iastremskyi için ihtida merasimi düzenlendi. Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Ukraynalı Iastremskyi'ye İslam dini hakkında bilgi verdi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi "Furkan" ismini aldı.

"İslamiyet'te kendimi buldum"

Uzun zamandır hakikati arayan bir insan olarak çeşitli inançları araştırdığını ifade eden Iastremskyi, "Kur'an-ı Kerim'i okuma fırsatı buldum ve onun derin maneviyatı beni derinden etkiledi. Ayrıca, İstanbul Ayasofya Camii'nde hissettiğim manevi atmosfer, bu yolculuğumda önemli bir dönüm noktası oldu. İçimde hissettiğim huzur ve anlam arayışı beni İslam'ı daha yakından tanımaya yönlendirdi. Bu yeni başlangıçta tercih ettiğim ‘Furkan' ismi, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük bir anlam taşıyor" dedi.


#Ukrayna
#Roman Iastremskyi
#Giresun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar