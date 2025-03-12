Ukraynalı genç Giresun'da müslüman oldu: İslamiyet'te kendimi buldum

Uzun zamandır hakikati arayan bir insan olarak çeşitli inançları araştırdığını ifade eden Iastremskyi, "Kur'an-ı Kerim'i okuma fırsatı buldum ve onun derin maneviyatı beni derinden etkiledi. Ayrıca, İstanbul Ayasofya Camii'nde hissettiğim manevi atmosfer, bu yolculuğumda önemli bir dönüm noktası oldu. İçimde hissettiğim huzur ve anlam arayışı beni İslam'ı daha yakından tanımaya yönlendirdi. Bu yeni başlangıçta tercih ettiğim ‘Furkan' ismi, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük bir anlam taşıyor" dedi.