Ulaşım zammı Rus medyasında: Turistlere de İBB’den bıkkınlık geldi

CHP’li İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 35’lik zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi. Göreve geldikleri günden itibaren yüksek zamlar yapan İBB yönetimi, toplu ulaşımdaki sisemi de bozdu. Aksaklıkların giderilmemesi vatandaşları canından bezdirirken artık turistlere de bıkkınlık geldi.





Ulaşmak imkansız hâle geldi

Otobüslerin zamanında gelmediği, sıkça arıza yaptığı İstanbul’da meydana gelen metrobüs kazaları da şoförlerin ehil olup olmadıklarını sorgulattı. Metro ve tramvayda da oluşan arızalara bir de yürüyen merdivenlerin çalışmaması eklenince İstanbul’da ulaşım imkansız hale geldi. Mega kentteki taksi meselesi çözülmeyen sorunların başında geliyor. Artık turistler de bu konuda mağdruriyetlerini aktarmaya başladı.

Turistler aldatılıyor

Rusya basınında yer alan haberde, “Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İstanbul'da taksi ve toplu taşıma fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapılacak, bu karar yerel yönetimler tarafından alındı. Taksi yolculuğunun asgari maliyeti artık neredeyse 400 ruble (135 lira) olacak. Yeni tarifelerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor. İstanbul'da taksilerle ilgili sorun yeni değil; sürücüler genellikle taksimetreleri açmayarak veya kısa mesafelere yolcu almayı reddederek turistleri aldatıyor.” ifadelerine yer verildi.







