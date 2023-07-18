Ümraniye Yaz Spor Okulu başladı.

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl düzenlediği, çocukların yaz boyunca hem eğitim görüp hem de eğlendiği Yaz Spor Okulu kapılarını açtı. Bu yıl 7 branşta eğitim verecek olan okulda, faaliyetler iki ay sürecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşecek olan spor eğitimleri; Dudullu İHL Spor Salonu, Bilge Soyak İlkokulu Spor Salonu ve Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde yapılacak. 7 ila 14 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim göreceği Yaz Spor Okulu’nda; futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk zumba, masa tenisi ve tekvando dersleri verilecek. Bu yıl 517 öğrencinin kabul edildiği okulda dersler sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta yapılacak. Öğrencilere servis hizmetinin de verildiği Yaz Spor Okulu, 17 Eylül’de sona erecek.