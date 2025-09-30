Yeni Şafak
Üniversite öğrencisi kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti

16:2930/09/2025, Salı
DHA
Sıla Ahsen Tuluk
Sıla Ahsen Tuluk

Sarıyer'de üniversite öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Tuluk'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı.

Sarıyer Maslak'ta bir öğrenci yurdunda kalan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü.



Sesleri duyan diğer öğrenciler yurdun zeminine baktığında Tuluk’un yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebimin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemelerde bulundu. Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze yarın Antalya Kepez’de kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.




#Adli Tıp Kurumu
#Sarıyer
#üniversite
