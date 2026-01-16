Ünlülere operasyonda yeni dalga: Oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah'ın olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan, dün gözaltına alınan 18 şüpheliyle birlikte toplam 23 şüphelinin ifadeleri alınacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında; ‘Uyuşturucu temin etmek’, ‘Satmak’, ‘Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
5 yeni gözaltı
11 adet sentetik hap ele geçirildi
Oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.