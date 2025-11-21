Yeni Şafak
Uzman isim 'Bu sene farklı olacak' diyerek uyardı: La Nina etkisi 10 gün erken geldi

17:2021/11/2025, Cuma
Meteoroloji'den kritik uyarı: La Nina geliyor! Resmen donacağız
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı, uzmanlar uyardı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, "La Nina" etkisiyle yerini sert bir soğuğa bırakıyor. Beklenen soğuk hava dalgası tahminlerden 10 gün önce geliyor. Özellikle İstanbul'da 24 Kasım itibarıyla sıcaklıklarda ciddi bir kırılma yaşanacak. İşte il il beklenen hava durumu ve kar yağışı için işaret edilen o aylar...

Türkiye genelinde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılık hava, yerini kışın dondurucu yüzüne bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre; atmosferdeki dengesiz yapı ve La Nina etkisi, kış senaryosunu baştan aşağı değiştirdi.

Uzmanlar, 24 Kasım’dan itibaren sıcaklıklarda sert düşüşlerin yaşanacağını belirterek vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.


PASTIRMA YAZI BİTİYOR: SOĞUKLAR 10 GÜN ERKEN GELDİ


Son haftalarda yüksek kesimlerde görülen erken kar yağışları, kışın habercisi oldu. EkolTV’de yer alan bilgilere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, soğuk hava dalgasının beklenenden çok daha erken giriş yaptığına dikkat çekti.


Atmosferin bu yıl çok daha "tepkisel" olduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, Kasım sonunda gelmesi beklenen soğukların normalden 7-10 gün önce kapıya dayandığını belirtti.


ATMOSFERİN DENGESİ BOZULDU: "SERT DALGALANMALAR YAŞANACAK"

Yaklaşan kışın karakterini belirleyecek olan atmosferik hareketliliği yorumlayan Dr. Özdemir, şu kritik ifadeleri kullandı:


"Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı. Atmosfer bu yıl daha hassas ve tepkisel; bu nedenle soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor."


Bu düzensiz hava akışının, önümüzdeki aylarda yaşanacak hava olaylarının şiddetini de belirlemesi bekleniyor.


İSTANBUL’A "SOĞUK ŞOKU" GELİYOR

Hafta boyunca lodosun etkisiyle 20-23 derece bandında seyreden İstanbul, 24 Kasım itibarıyla kışı hissetmeye başlayacak. Uzmanlar bu durumu "soğuk şoku" olarak nitelendirirken, hissedilir sıcaklıkların vatandaşları üşüteceği belirtiliyor.


İstanbul için gün gün tahminler şöyle:


24 Kasım: Gündüz sıcaklığı 18°C'ye gerileyecek.


27–28 Kasım: Sıcaklıklar daha da düşerek gündüz 13°C seviyelerine inecek.


Gece Saatleri: Termometreler 8°C'ye kadar düşüş gösterecek.


27-28 KASIM’A DİKKAT: SAĞANAK VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR


Uzmanlar ay sonuna doğru yağış sisteminin kuvvetleneceği konusunda uyarıda bulundu. Batıdan giriş yapacak olan sistemin etkileri şöyle olacak:


Marmara Bölgesi: Yağış ihtimali kuvvetlenecek.


Bölgesel Etki: Yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir.


İç Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi yaşanabilir.


KIŞ SENARYOSU NETLEŞTİ: KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Pasifik’te Eylül ayından bu yana sinyalleri alınan ve orta şiddette seyreden La Niña, 2025-2026 kışını şekillendirecek. Uluslararası analizler, bu hava olayının Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerinin bu yıl daha belirgin olacağını gösteriyor.


Dr. Güven Özdemir, merakla beklenen kar yağışı için şu senaryoyu çizdi:

Aralık Ayı:
İstanbul için güçlü bir kar ihtimali şu an için düşük görünüyor.

Ocak – Şubat:
Esas kış ve kar senaryosu bu aylarda güçlenecek. La Nina etkisiyle daha belirgin bir soğuk ve kar potansiyeli mevcut.

Kıyı Bölgeler
: Kalıcı kar örtüsü oluşması bu kış da zor görünüyor.


