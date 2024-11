Valilik 10 gün süreli kararı duyurdu: Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Şırnak Valiliği

nden yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediye başkanlarının terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, “

Terör örgütü

yle bağlantılı grupların il genelinde sağlanan

huzur ve güven ortamını tehdit etme potansiyeli

göz önünde bulundurularak

kamu düzen ve güveninin sağlanması

ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla

Valilik

ve

kaymakamlık