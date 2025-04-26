Van'da ekiplerden sıkı denetim: 105 araç trafikten menedildi

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.
Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.
Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.