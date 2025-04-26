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Van'da ekiplerden sıkı denetim: 105 araç trafikten menedildi

Van'da ekiplerden sıkı denetim: 105 araç trafikten menedildi

20:5826/04/2025, Cumartesi
AA
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Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi. (Foto: Arşiv)
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi. (Foto: Arşiv)

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.​​​​​​​

Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.​​​​​​​



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