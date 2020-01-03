Van'da üzücü rekor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2019 yılının asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. 2019 yılında Van’da Emniyet ve Jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş ve terör olaylarını değerlendiren Vali Bilmez, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmesinde Van’ın Türkiye rekoru kırdığını ifade etti. Bilmez, yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma bölgesinde 39, emniyet bölgesinde ise 15 olmak üzere 54 teröristin ikna edilerek teslim alındığını açıkladı.

Van'da ele geçirilen kaçak sigaralar

SORUMLU 6 DEFA YAKALANMIŞ

2020 yılının Van için güvenli ve huzurlu bir yıl olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Bilmez, Van’da 2019 yılında kendisini etkileyen en önemli olayın 17 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazası olduğunu dile getirdi. Vali Bilmez, “14 kişilik minibüse 67 kişinin sığdırıldığı trafik kazasında yoldan çıkan aracın şarampole düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Bu suçu işleyen kişi Gürpınarlıydı. O da hayatını kaybetti. Daha önce jandarma ve emniyet tarafından 6 defa yakalanmış ve hakkında işlem yapılmış bir kişiydi. Cezaların caydırıcı olmaması, işimizi oldukça zorlaştırıyor. Onun için insan kaçakçılığındaki cezaların artırılması son derece önemli” dedi.

2019’un terörle mücadelede önemli bir yıl olduğuna değinen Vali Bilmez şöyle konuştu; “Van halkının bu konuda ciddi bir desteği, özellikle çocukları dağda olan ailelerin büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu 2019 yılında 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Ailelerin desteğiyle PKK’nın dağ kadrosunda olan 54 terörist, ikna edilerek teslim olması sağlandı. Şu an 150’ye yakın teröristin teslim olması için güvenlik kuvvetlerimizin ailelerle görüşmeleri devam ediyor. İnşallah onları da anneleriyle buruşturup gözyaşlarına engel oluruz.”

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UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARADA REKOR KIRDI

Vali Bilmez, Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise asayiş olaylarında bir önceki yıla göre az bir düşüş yaşandığını kaydederek, “Bu yıl kaçakçılıkla mücadelede 5 ton 231 kilo eroin, 346 kilo esrar, 92 kilo civarında metamfetamin ile 3 bin hap ele geçirildi. Toplam 711 organizatör veya şüpheli yakalandı. Bunlardan 281’i tutuklandı. Kaçakçılıkta ise 1 milyon 283 bin kaçak sigara yakalandı. Maalesef bunda da Türkiye’de rekor kırdık. Kaçakçılıkla ilgili de bin 800 şüpheliye işlem yapıldı ve 134’ü tutuklandı” ifadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısında söz alan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de, yaptıkları operasyon ve çalışmaları anlattı.