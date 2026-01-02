Verilen sürenin dolmasının ardından SDG'den geri adım: Anlaşmanın birkaç güne uygulanmasını bekliyoruz

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın çatı örgütü SDG'ye verilen süre doldu.

Şam yönetimi ile PKK uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart’ta imzalanan askeri entegrasyon mutabakatında kritik eşiğe gelindi.

Devlet kurumlarına entegre edilmesi gerekiyor

Anlaşmaya göre SDG’nin ve kontrolündeki idari yapıların, yıl sonuna kadar merkezi devlet kurumlarına entegre edilmesi gerekiyor.

Sürenin dolmasına sayılı günler kala, taraflar hala temel başlıklarda uzlaşabilmiş değil.

Şam yönetimine yakın kanala konuştu

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG adına Suriye hükümetiyle '10 Mart anlaşması' müzakerelerini yürüten heyetin sözcüsü Yaser Süleyman, Şam yönetimine yakın Syria TV’ye konuştu.

Açıklamasında uzlaşma mesajı veren Yaser Süleyman, dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"Anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz"

"10 Mart anlaşmasının şartlarının birkaç gün içinde uygulanmasını bekliyoruz" diyen sözcü, "Suriye devletinin egemenliğine ve Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerindeki egemen kurumların aktif hale getirilmesine bağlıyız." diye konuştu.

"Şara'nın kararlılığına güveniyoruz"

Anlaşmanın detaylarının kritik olduğunu söyleyen Süleyman, şöyle devam etti:

Suriye ancak çeşitli oluşumlara sahip tek bir orduyu kaldırabilir. Suriye Savunma Bakanlığı’nda birçok subay görebiliriz ve bu durum bazı anlaşmalara yol açmış olabilir. Başkan Şara’nın vatanseverliğine ve entegrasyon sürecinin tamamlanmasını sağlama konusundaki kararlılığına güveniyoruz.

10 Mart mutabakatı ile ilgili son durum ne?

ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan 10 Mart mutabakatı, SDG'nin askeri ve sivil yapılarını Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyor.

SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Mart'ta Şam'a ABD helikopteriyle taşınarak imzaladığı anlaşmanın temel maddeleri, SDG'nin askeri unsurlarının Suriye ordusuna katılmasını, sivil idari yapıların merkezi hükümete bağlanmasını ve petrol gelirlerinin paylaşımını içeriyor.

Ancak son bir ayda yaşananlar ve müzakerelerdeki tıkanıklıklar mutabakatın geleceğine dair belirsizliği derinleştirmiş durumda.

Buna karşılık Mazlum Abdi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini savunarak, askeri unsurların devlet yapılarına entegrasyonu konusunda uzlaşma sağlandığını, anayasaya ilişkin sorunların çözümü için ise zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ziyaret ertelendi

Mazlum Abdi'nin 29 Aralık Pazartesi günü müzakere heyetiyle birlikte Şam'a yapacağı duyurulan ziyaret de ertelendi.

SDG tarafından yapılan açıklamada, ziyaret için yeni bir tarihin ilgili taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile daha sonra belirleneceği belirtildi.







