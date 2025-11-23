Yeni Şafak
Yabancı öğrenciye mezuniyet sonrası bir yıl ikamet hakkı

Yabancı öğrenciye mezuniyet sonrası bir yıl ikamet hakkı

Saliha Engin
04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
11. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
İbn Haldun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) koordinasyonunda düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve öğrencileri bir araya getirerek uluslararası öğrencilikten göç ve kriz bölgelerine uzanan geniş bir gündemi ele aldı.

Etkinlikte konuşan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bugün 198 ülkeden yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

ÖZVAR'DAN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİYE MESAJ

Özvar, buradaki konuşmasında uluslararası öğrencilerin Türkiye’de mezuniyet sonrası bir yıl ikamet edebileceğini ve bu süre boyunca iş arama ve çalışma imkanına sahip olacağını açıkladı. Özvar, "Artık öğrenciler (uluslararası) mezuniyetlerini takip eden bir yıl boyunca Türkiye'de ikamet edebiliyor, bu sayede iş arama ve çalışma imkanına kavuşuyorlar" dedi. Özvar ayrıca Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek isteyen öğrencilerin farklı ülkelerde baskı ve sansüre maruz kaldığını hatırlatarak, Türkiye’nin mazlumların yanında durmayı sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Konferans sonrası Filistinli bir tıp öğrencisi sağlanan imkanlar için teşekkür ederken Özvar da öğrenciyi cesaretlendirerek, “Ülkemizde ihtisasını tamamla, ülkene dönünce burada aldığın eğitimle Filistin halkına hizmet et” ifadelerini kullandı.



