Yabancı öğrenciye mezuniyet sonrası bir yıl ikamet hakkı

Özvar, buradaki konuşmasında uluslararası öğrencilerin Türkiye’de mezuniyet sonrası bir yıl ikamet edebileceğini ve bu süre boyunca iş arama ve çalışma imkanına sahip olacağını açıkladı. Özvar, "Artık öğrenciler (uluslararası) mezuniyetlerini takip eden bir yıl boyunca Türkiye'de ikamet edebiliyor, bu sayede iş arama ve çalışma imkanına kavuşuyorlar" dedi. Özvar ayrıca Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek isteyen öğrencilerin farklı ülkelerde baskı ve sansüre maruz kaldığını hatırlatarak, Türkiye’nin mazlumların yanında durmayı sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Konferans sonrası Filistinli bir tıp öğrencisi sağlanan imkanlar için teşekkür ederken Özvar da öğrenciyi cesaretlendirerek, “Ülkemizde ihtisasını tamamla, ülkene dönünce burada aldığın eğitimle Filistin halkına hizmet et” ifadelerini kullandı.