Yalova’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı bir kişi tutuklandı

00:2517/02/2026, Salı
Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova’da sosyal medyada silahlı terör örgütü DEAŞ’ övgü, devlet ve şehitlere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü, devletimizi ve aziz şehitlerimizi aşağılayıcı ve tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahıs Özel Harekat destekli operasyon ile gözaltına alındı.

Şüpheli aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Yalova
#DEAŞ
#Terör örgütü
