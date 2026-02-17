Yalova’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü, devletimizi ve aziz şehitlerimizi aşağılayıcı ve tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahıs Özel Harekat destekli operasyon ile gözaltına alındı.