Yangın merdivenine dış mekan çözümü

Merve Safa Akıntürk
04:0015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mevcut binalarda yangın güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle eski yapılarda yaşanan yangın merdiveni sorununa dış mekan çözümü getirildi. Konut ve iş yerlerinde yaşanan yangınlar, yangın merdiveni bulunmayan ya da bina içine sonradan eklenmesi teknik olarak mümkün olmayan yapıları yeniden gündeme taşıdı. Mevzuat değişikliği, yapıdaki yükseklik, kat sayısı, alan artışı veya kullanım amacı değişikliği nedeniyle yangın merdiveni zorunlu hale gelen binalar için önemli bir esneklik sağlandı. Yeni uygulamaya göre, bina içine yangın merdiveni yapılamadığı durumlarda, güvenlik esas alınarak dış mekanda yangın merdiveni yapılabilecek. Merdivenlerin; yan ve arka bahçelerde parsel sınırına en az 1,5 metre, ön bahçelerde ise en az 3 metre mesafe bırakılarak inşa edilmesi gerekecek. Düzenleme, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde yaşanan “yangın merdiveni yapılamıyor” sorununu aşmayı hedefliyor.


