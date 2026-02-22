Yeni Şafak
Yangında evdeki tüp patladı: Binada mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

23:5822/02/2026, Pazar
IHA
Yangında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, daire kullanılamaz hale geldi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında tüp patladı, apartmanda mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangına müdahale sırasında bina önündeki park halindeki araçlar vatandaşlar tarafından itilerek kaldırıldı.

Yangın, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde yaşanan tüp patlaması kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracı ile binada mahsur kalan 13 kişiyi tahliye etti. Fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye aracının müdahalesine engel olan bina önünde park halindeki araçlar ise vatandaşlar tarafından itilerek kaldırıldı. Yangında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansırken, daire kullanılamaz hale geldi.


#Hatay
#yangın
#tüp
#patlama
