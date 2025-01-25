Yargıda yeni dönem: Temyiz ve istinaf 6 aya iniyor

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı “10. Yargı Paketi” ile yargılama hız kazanacak. Türkiye'de yargı sisteminin daha etkin, hızlı ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve TBMM’ye taşınacak paketi detayları belli oldu. Bu kapsamda, yargılama süreçlerinin kalitesinin yükseltilmesi için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. Hakimlerin hukuk ve ceza hakimi olarak ihtisaslaşmaları sağlanacak.





KESİNTİSİZ DURUŞMA DÖNEMİ

Ceza adaleti ve makus sürede yargılama için davaların görülme süreleri kısaltılacak. Duruşmalar kesintisiz olarak görülecek. Ertelemeler azami iki ayla sınırlı olacak. Uzun süren yargılamalara ilişkin sorunlar azaltılacak. Dosya inceleme sırası esas alınacak. İnceleme sırası davanın açıldığı tarihe göre belirlenecek. Uyuşmazlık dosyaları ön incelemeye tabi tutulacak. Böylece bölge adliye mahkemelerinde dosya birikmeyecek. Duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden çözülebilecek. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak.





MAKUL SÜREYE YAPAY ZEKA AYARI

Makul sürede yargılanma hakkı için yapay zeka uygulamaları da geliştirilecek. Bu uygulamaların etik ve hukuki çerçevesini belirleyecek kurumsal bir yapı oluşturulacak. Adalete erişimin geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve elektronik duruşma yöntemleri devreye alınacak. Duruşmaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak. Hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması, istinabe işlemlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.





BİLİRKİŞİ RAPORLARI HIZLANACAK

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranan nitelikler güncellenecek. Yüksek mahkeme içtihatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilere yönelik eğitimler verilecek. Bilirkişilik hizmetlerinde standart sağlanacak.





ÇOCUĞUN YARARI GÖZETİLECEK

Ceza adaleti sisteminde çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilecek. Çocukların adli süreçte daha etkin korunmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çocuklara yönelik telafi edici adalet uygulamaları geliştirilecek. Suça sürüklenen çocuklara özgü kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar düzenlenecek. Bu davalarda sosyal inceleme raporu düzenlenmesi zorunlu hale getirilecek.





KUVVETLI ŞÜPHEYE HAPIS CEZASI

Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda kişinin davranışlarına bakılacak. Yeniden bir suç işleme eğilimi varsa, bu durum kuvvetli şüphe oluşturursa, suçun işleniş şekli, suçun kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi gözetilerek tutuklu kalacak. Ayrıca bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin hükümler, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenlenecek. Elektronik izleme sistemi, milli teknoloji imkanlarından da istifade edilmek suretiyle geliştirilecek.



