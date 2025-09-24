Yaşlı adam traktör üzerinde ölü bulundu: Karnını görenler dehşete düştü

Samsun’un Bafra ilçesinde arı sokması sonucu traktörünün üzerinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde evinden tarlasını sürmek için traktörüyle ayrılan 78 yaşındaki Ahmet Kurd, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından traktörünün direksiyonuna yığılmış halde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine gelen ekipler, Kurt’un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti.
Kurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.