Yaşlı adam traktör üzerinde ölü bulundu: Karnını görenler dehşete düştü

Yaşlı adam traktör üzerinde ölü bulundu: Karnını görenler dehşete düştü

12:0524/09/2025, Çarşamba
IHA
Arı alerjisi yaşlı adamın sonu oldu.
Arı alerjisi yaşlı adamın sonu oldu.

Samsun’un Bafra ilçesinde arı sokması sonucu traktörünün üzerinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde evinden tarlasını sürmek için traktörüyle ayrılan 78 yaşındaki Ahmet Kurd, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından traktörünün direksiyonuna yığılmış halde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samsun’un Bafra ilçesinde arı sokması sonrası 77 yaşındaki kişi traktörünün üzerinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Ahmet Kurt, Örencik Mahallesi’nde gündüz saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye giden yaşlı adam yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşan Kurt, hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen ekipler, Kurt’un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti.

Kurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



