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Yaşlı kadını 2 milyon lira dolandırdı: Kuyumcunun şüphelenmesiyle kıskıvrak yakalandı

Yaşlı kadını 2 milyon lira dolandırdı: Kuyumcunun şüphelenmesiyle kıskıvrak yakalandı

Pınar Albayrak
16:2922/03/2025, Cumartesi
DHA
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Yaşlı kadını, 'FETÖ soruşturması' diyerek kandıran dolandırıcı, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.
Yaşlı kadını, 'FETÖ soruşturması' diyerek kandıran dolandırıcı, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.

Bursa'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 75 yaşındaki M.Y. isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını dolandıran Ali Uluğ, altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı. M.Y.'nin, şüpheliyle görüştüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa Nilüfer'de Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile avro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.


SUÇUNU KABUL ETTİ


Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti. Uluğ'un 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldığı semte giden ekipler, M.Y.'nin şüphelinin yanına gelip eşyalarını teslim ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.




DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ


Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.'ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını kendisine teslim etti. O anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, sorgusunda benzer şekilde Kuşadası'nda da 1 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.



#bursa
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