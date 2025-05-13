Yeni bir dönemin kapıları açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın kendini fesih kararı almasıyla ebedi kardeşliğin perçinleneceğini söyledi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK

‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak ‘iç cephemizi’ tahkim etme amacıyla, büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.





AÇIKLAMA ÖRGÜTÜN TÜM UZANTILARINI KAPSIYOR

Bu açıklamayı, Kuzey Irak’la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer, inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır.





SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLECEK

Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de, devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız.





BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

Şunu tekrar vurgulamak isterim: Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye’yiz. Ve biz birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde, Allah’ın yardımıyla, Türkiye’nin bileğini hiçbir güç bükemez. Burada bir zafiyet yaşanırsa, o zaman da bize kimse yardım edemez. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İktidar ve Cumhur ittifakı olarak, Türkiye’yi, 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum.





BAHÇELI’YE TEŞEKKKÜR

İlk günden itibaren “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmaların, şimdiye kadarkinden daha yüksek bir dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektiğinin gayet farkındayız"





Artık anne ve eşlerin yürekleri yanmayacak

Terörsüz Türkiye’de gelinen nokta vesilesiyle şehitleri rahmetle yad ettiğini, gazilere şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimizdir. Tek başına bu hakikat bile, verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani, hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir. Aynı şekilde sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden-yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir."





Bu fırsat heba edilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İstanbul’da gerçekleşecek Ukrayna-Rusya görüşmelerine de değindi. Son bir kaç günde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüştüklerini belirten Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye hamdolsun arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerin yapılmasında mutabakat. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegâne ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı dile getirdik. Son temaslarla yeni fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz."





BİR KEZ DAHA ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bir kez daha Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye'nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Barış müzakereleri vesilesiyle heyetleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.





Kabineye çiçek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 16.45’te başlayan toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk bayraklı çiçek buketi gönderdi.





Kimse yargıya parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz” dedi. Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuşan Erdoğan, son dönemde milleti en fazla rahatsız eden cezasızlık algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirtti. “Şu konuda son derece kararlıyız” vurgusu yapan Erdoğan, “Yapanın yanına kar kalıyor, türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Suç işleyenlerin, suçtan kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." diye konuştu.





BÜYÜK SORUMSUZLUK

İBB'deki yolsuzluk operasyonunun ardından yargı mensuplanrına tehditler yöneltilmesini de eleştiren Erdoğan şunları kaydetti: “Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, hele hele meydanlarda yuhalatılması yanlış olduğu kadar büyük bir sorumsuzluktur. Yargı mercilerinin baskı altına alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun halkın huzuruna herkes, Anayasa ve yasalar çerçevesinde hukukun sorunsuz işlemesine, suç varsa hesabının mutlaka sorulmasına yardımcı olmalıdır. Elbette nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.”



