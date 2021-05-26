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YEREL GÜNDEM

Yeni Meram Sanayi Sitesi'nde alt yapı yenileme çalışmaları başladı

Meram Belediyesi, ilçede yer alan iki sanayiden biri olan Yeni Meram Sanayi için kolları sıvadı. Sanayi esnaflarından gelen talepler doğrultusunda esnafların daha çok kazanması ve rahat koşullarda çalışması için alt yapı yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi’nin cazibe bir merkez haline gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni Meram Sanayi Sitesinde alt yapı yenileme çalışmaları başladı
Yeni Meram Sanayi Sitesi

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 çalışma programı kapsamında Meram’ın dört bir yanını adeta şantiyeye çevirerek soğuk ve sıcak asfalt serimi, parke, bordür, tretuvar yapımı ile bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Ekipler çalışmalar kapsamında Yeni Meram Sanayi Sitesi’nde de alt yapı yenileme çalışmalarına başladı.

MUSTAFA KAVUŞ, “TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİK. ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Daha önce ziyaret ettiği ve bir araya geldiği esnafların taleplerini yerinde dinleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi Sitesi’nde öncelikli ihtiyaç duyulan bölgeden başlayarak alt yapı yenileme çalışmalarının başladığını söyledi. Esnaflarla el birliği içerisinde yapılacak çalışmalarla bölgeyi daha düzenli bir hale getireceklerini belirten Başkan Kavuş, çalışmalar kapsamında Yeni Meram Sanayi Sitesi’nde ilk etapta 2 bin 500 metrekare alanda parke, 8 bin 500 metrekare alanda ise asfaltlama çalışmasının yapılacağını ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ: “ESNAFLARIMIZ DAHA RAHAT BİR ÇALIŞMA ORTAMINA KAVUŞACAK”

Meram ilçesinde yer alan iki önemli sanayi sitesinden biri olan Yeni Meram Sanayi için hedeflerinin sadece burayı derleyip toparlamak olmadığını belirten Başkan Kavuş, “Bizim belediye olarak buradaki hedefimiz Yeni Meram Sanayi’nin vizyon bir merkez cazibe bir merkez haline gelmesini sağlamak. Önceki ziyaretimizde esnaflarımızı ziyaret ederek talepleri yerinde dinlemiş, yine esnaflarımızla el birliği ile bu çalışmaların yapılacağını söylemiştik. 2021 çalışma programımıza dahil ettiğimiz çalışmalar kapsamında öncelikli ihtiyaç duyulan yerlerden alt yapı yenileme çalışmalarına başladık. Belediye olarak esnaflarımızın daha çok kazanması ve rahat koşullarda çalışması için bölgeye önem veriyoruz. Görmek istediğimiz, Yeni Meram Sanayi’nin asfaltından güvenliğine kadar tüm sorunlarını geride bırakmış, yeşiller içinde, esnafımızın rahat bir çalışma ortamı bulduğu, ihtiyacı olan her şeye en hızlı bir şekilde ulaşabildiği bir sanayi. Bu hedefe ulaşmak için bizler buradayız. Her zaman esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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