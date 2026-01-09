Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeni yönetime entegrasyonun sağlanması lazım

Yeni yönetime entegrasyonun sağlanması lazım

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, “10 Mart Mutabakatı’nda varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye’de özellikle SDG’nin de bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım” dedi. “Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir gelişmeye müsaade edilmemesi Suriye halkının menfaatinedir” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, İsrail’in Suriye Kürtleri ve Araplarını köleleştirmek istediğini belirtti.


MUTABAKATA UYUM ELZEM

10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasını Suriye’nin güvenliği için de elzem gördüklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Mesele Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Hem Suriye içi aktörler hem de Suriye dışı aktörlerin hepsi Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetinin farkındadır. Yani Türkiye, ‘Suriye’de birlik beraberlik olsun’ derken sadece bir temennide bulunmuyor, kendisi için yaşamsal bir sınırı ortaya koyuyor.”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yürütülen çalışmaların sonunda hazırlanacak ortak rapora ilişkin sürecin uzamayacağını kaydeden Kurtulmuş, “Çok uzun olmayan bir vadede herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin altına konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuna paylaşılacak” bilgisini verdi.


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#entegrasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme