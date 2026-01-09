Yeni yönetime entegrasyonun sağlanması lazım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, “10 Mart Mutabakatı’nda varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye’de özellikle SDG’nin de bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım” dedi. “Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir gelişmeye müsaade edilmemesi Suriye halkının menfaatinedir” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, İsrail’in Suriye Kürtleri ve Araplarını köleleştirmek istediğini belirtti.

10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasını Suriye’nin güvenliği için de elzem gördüklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Mesele Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Hem Suriye içi aktörler hem de Suriye dışı aktörlerin hepsi Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetinin farkındadır. Yani Türkiye, ‘Suriye’de birlik beraberlik olsun’ derken sadece bir temennide bulunmuyor, kendisi için yaşamsal bir sınırı ortaya koyuyor.”