Sosyal medyada manipülatif paylaşımda bulunan Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil'e, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı.
CHP'ye desteğiyle bilinen gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı.
Terör örgütü PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan ifadeler kullandı.
Özdil hakkında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.
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