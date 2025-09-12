Yeni Şafak
YSK CHP'nin 'tam kanunsuzluk' başvurusu üzerine verdiği kararın gerekçesini açıkladı

18:3512/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
DHA
YSK, seçim öncesi işlemler ve kongrenin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargının yetkili olduğunu belirtti.
YSK, seçim öncesi işlemler ve kongrenin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargının yetkili olduğunu belirtti.

YSK, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararın gerekçesini açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Sarıyer, Tuzla Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurulu başkanlıklarının, başlayan kongre sürecini durdurma yetkisi yok. Seçim öncesi işlemler ve kongrenin seçim dışı gündemleri bakımından adli yargı yetkilidir. Mahkemenin kararı yetki gaspı sayılmaz." denildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin "tam kanunsuzluk" başvurusu üzerine verdiği kararın gerekçesi açıklandı.

Gerekçede, ilçe seçim kurullarının yetkisinin seçim günü ve sonrası işlemlerle sınırlı olduğu vurgulanarak, kongreleri durduran kararların hukuki geçerliliği bulunmadığı belirtildi.

Kararla birlikte Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçelerinde durdurulan kongre süreçlerinin kaldığı yerden devam etmesinin önü açıldı.

'Tam kanunsuzluk' vurgusu

YSK, beş ilçede olağan kongre sürecini durduran ilçe seçim kurulu kararlarını, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal etti. Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi ile 2006/277 sayılı önceki YSK kararına atıf yapılarak, seçim kurullarının yalnızca seçim günü işlemleriyle sınırlı gözetim görevi bulunduğu hatırlatıldı.

Kurul, ilçe seçim kurullarının kongreleri tümden askıya alma ya da durdurma yetkisinin bulunmadığını açık şekilde ortaya koydu.

"Mahkemenin kararı yetki gaspı sayılmaz"

CHP’nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tedbirin "görev gaspı" niteliğinde olduğu yönündeki başvurusu ise YSK tarafından reddedildi.

Gerekçede, seçim dışı işlemler ve kongre gündemleri yönünden adli yargının yetkili olduğu, bu kapsamda verilen tedbir kararlarının Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca “yetki gaspı” sayılmayacağı belirtildi.

YSK: Yetki sınırlarına uyulmalı

YSK kararında, ilçe seçim kurullarının görev alanının delege listelerinin ilanı ve itirazı, seçim günü gözetimi, tutanakların düzenlenmesi ve seçim sonuçlarına yapılacak itirazların karara bağlanmasıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu sınırın dışına çıkılarak alınan kongreyi durdurma kararlarının ise “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği vurgulandı.



