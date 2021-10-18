Yüreği yaralı anne: Evladımı almadan buradan kalkmayacağım

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 777'nci günde de devam ediyor. 7 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için evlat nöbetini sürdüren Aydan Aslan, 11 Kasım'da eylemlerinin 800'üncü güne gireceğini de ifade ederek, "Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Tüm anneleri ve babaları davet ediyorum. Yüreği yanık anneler gelsinler, hiç korkmasınlar. Kimden korkuyorlar, gelsinler evlatlarını arasınlar" dedi.



Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 777 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

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'Bizi görmezden ve duymazdan geliyorlar'



Diyarbakır'da 7 yıl önce, 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, evladını HDP'den istediğini söyledi. HDP'nin kendilerini görmezden ve duymazdan geldiğini aktaran Arslan, şunları söyledi:

"7 yıldır evladımı koparmışlar benden. HDP kopardı evladımı benden. Evladımı getirsinler. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Hiçbir Allah'ın kulu demedi ne için buradasınız, ne için bu kapıda oturmuşsunuz HDP'lilerin hiçbiri bizi görmüyor ve duymuyor. Duymazlıktan geliyorlar ama biz evlatlarımızı aramaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmayacağız. Kızıma çağrıda bulunmak istiyorum; eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel korkma. Devlet kapılarını sonuna kadar açmış. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Birbirinize söyleyin, birbirinizden destek alın kaçıp gelin, hiç korkmayın. Kapım sana sonuna kadar açıktır yavrum. 11 Kasım, eylemimizin 800'üncü günü olacak. Ben tüm anneleri ve babaları davet ediyorum buraya. Yüreği yanık anneler gelsinler, hiç korkmasınlar. Kimden korkuyorlar, gelsinler evlatlarını arasınlar. Gelip, bizi görsünler, dinlesinler."

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GÜNDEM Muş’ta evlat nöbetini sürdüren anne oğluna kavuşacağı günü bekliyor: Allah HDP'yi kahretsin

FOTOĞRAF 16 Van'da çocukları PKK'lı tarafından kaçırılan aileler, 20'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, \"Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP\" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler \"Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz\" sloganı attı. Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, HDP il binasına girmek istedi. Ancak kadın polisler izin vermedi. Sinir krizi geçiren Sancar, yere düşerek fenalaştı. Kadın polisler, Sancar'a su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Kızı Şeymanın henüz 13 yaşındayken HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya götürüldüğünü söyleyen Nazlı Sancar, \"Ben 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Ama boynumu eğmiyorum. Bu 20'nci haftadır Van'da eylem yapıyoruz. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle hepimiz kazanacağız.Biz evlatlarımızı söke söke onlardan alacağız. Biz evlatlarımızı HDP ve PKK için doğurmadık. Vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsun diye doğurduk. Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar. Kızımın elinde kalem alıp silah verdiler. Ben kızıma gelinlik giydirmek istiyordum. Kefen giydirmek istemiyordum. Kendi evlatlarını özel kolejlerde okutuyorlar, bizim gibi fakir fukarının çocuklarını götürüp dağlarda mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Çocuklarımızı aç ve susuz bırakıyorlar. Alllah bizim hakkımızı bırakmasın. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Doğurduğum Şeyma'yı istiyorum. Canımı, ciğerimi istiyorum. Şeyma kızım eğer beni duyuyorsan gel teslim ol. 10 yıldır senin peşindeyim. Her saniye, her saat benim aklımdasın. Orası senin yerin değil, onların silahını at gel. Onlar haindirler, bebek ve çocuk katilidirler\" dedi. 7 yıl önce Balıkesir Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih için eyleme katılan Ekrem Arslan (75) ise, \"Oğlum üniversetide okurken kaçırıldı. 7 yıldır haber alamıyorum. Ben oğlum için eyleme katıldım. Yanlış yerdesin oğlum gel teslim ol. Orası senin yerin değil\" dedi. Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan Saliha Mert de, \"Oğlum İstanbul'daydı. HDP yandaşları kandırarak PKK'ya götürdü.Oğlumu satarak götürmüşler, aldıkları parayı da yemişler. Benim oğlum aç mı, susuz mu bilmiyorum. Bu zaferi biz kazanacağız. Oğlum sen beni duyuyorsan gel teslim ol. Kardeşlerin seni istiyor. Gel devletine teslim ol. Katil olma, sen öyle bir çocuk değilsin\" diye konuştu. HDP önünde eylemdeki annenin feryadı: Kızım savcı olacaktı hayallerini çaldılar Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 20'nci haftada da sürdürdü. 2 hafta arayla yapılan eylemde bir araya gelen ailelerin sesleri, HDP'liler tarafından yüksek sesle müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler de "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Kızım savcı olacaktı. Hayallerini çaldılar. Onların evlatları özel kolejlerde okuyor. Doğurduğum Şeyma'yı, canımı, ciğerimi istiyorum" dedi. BiP'te paylaş

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