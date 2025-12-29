Zonguldak’ta korkutan yangın: İtfaiye ekipleri faciayı önledi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler, binadaki diğer dairelere ve çatıya sıçramadan söndürüldü.





Edinilen bilgiye göre yangın, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Turuncu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ve 6 daireli bir apartmanda meydana geldi. Binanın bir dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Olay yerine kısa sürede ulaşan Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Binanın yoğun yerleşim bölgesinde olması ve bitişik dairelerin bulunması nedeniyle büyük tehlike atlatan mahalleli, itfaiyenin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.





Yangında can kaybı yaşanmadı

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının binanın çatısına ve diğer 5 daireye sıçramasını engelledi. Ekipler, yangını tamamen söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.





Yangın sırasında polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan dairede maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı inceleme sürüyor.







