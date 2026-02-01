Yeni Şafak
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: Üç zanlı tutuklandı

1/02/2026, Pazar
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, birden fazla bahis sitesini yönettikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda zanlıların para transferlerini de gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


