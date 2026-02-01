Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: Üç zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, birden fazla bahis sitesini yönettikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda zanlıların para transferlerini de gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.