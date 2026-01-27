Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi" hakkında kanuna muhalefet soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.