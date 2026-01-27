İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.