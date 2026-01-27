Yeni Şafak
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.

600 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Soruşturma kapsamında, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi bulunduğu saptandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.








