Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. İstanbul 'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'da bir kar yağışı daha bekliyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu kış mevsimi kendini iyiden iyiye gösterecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR ALARMINA GEÇTİ

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, “Kış Tedbirleri Toplantısı” ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki (AFAD) toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

“İSTANBUL’UMUZDA KAR SÜRECİNİ YÜZ AKI İLE ATLATACAĞIZ”

Vali Gül, toplantıda yaptığı değerlendirmede; “İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için Kış Tedbirleri Toplantısını yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır.

İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul’umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız.” dedi.



