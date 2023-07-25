Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Kisecik Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Menemen ilçelerinde çıkan yangına ise 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.