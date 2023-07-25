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Hatay'da orman yangını devam ediyor mu?

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu. İşte orman yangınlarına ilişkin son durum gelişmeleri.

17:18 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Kisecik Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Menemen ilçelerinde çıkan yangına ise 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Menemen'de de Ayancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Buradaki yangına da 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

#Hatay
#orman yangını
#yangın haberleri
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