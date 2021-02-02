Hatayspor Fenerbahçe: 1-2 (ÖZET ve GOLLER)

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oldu. Fenerbahçe ilk yarıya 1-0 önde tamamladı. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Hatayspor son dakikada kendi kalesine attığı golle fark 2-0'a yükseldi. Golden sadece 2 dakika sonra 2-1'i bulan Hatayspor, başka bir gol bulamadı. İşte Hatayspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri.