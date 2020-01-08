2 milyon 298 bin 800 hacı adayı 9 Ocak tarihini bekliyor

2 milyon 298 bin 800 hacı adayı gözünü 9 Ocak tarihine dikti. Ulvi görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları , 11-13 Kasım tarihleri arasında diyanetin Resmi sitesinden Hac Konaklama Seçimini yaparak kayıt başvurularını yapmıştı. Hac kura çekilişi 9 Ocak 2020 Perşembe günü , Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak.

Öte yandan kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecektir. Kura sonuçları açıklandıktan sonra 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanmış olacak. Hacca gitmeye hak kazanan adaylara diyanet tarafından SMS ile şifre yollanacak veya e-devlet kanalıyla kura sonuçlarına ulaşabilecekler.

Acentalarda kontenjan sınırlı

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır kurada, haca gitmeye hak kazanmış hacı adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Hacı adaylarının şifreli SMS’e muhakkak dikkat etmeleri gerektiğini ve aynı zamanda ,e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini söyledi. Öte yandan acentalarla hacca gitmeyi tercih eden adayların Kesin kayıt tarihlerinde yani 13 Ocak tarihinde ve sonraki günlerde mümkün olduğunca en kısa sürede acentalara başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde acentaların kontenjanları dolduğu için hacca acenta yoluyla gitmek isteyen hacı adaylarının bu imkandan yararlanamayacağını bildirdi.

13-24 Ocak kesin kayıt tarihleri

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alabilirler. Kurada haccı çıkmış adaylar, www.elcitur.com.tr adresine ulaşarak acenta başvurularını yapabilirler.