Hayat 2 milyon 298 bin 800 hacı adayı 9 Ocak tarihini bekliyor
AKTÜEL

2 milyon 298 bin 800 hacı adayı 9 Ocak tarihini bekliyor

2 milyon 298 bin 800 hacı adayı 9 Ocak tarihini bekliyor

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek amacıyla başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları, 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve saat 21:00’den itibaren e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına mesaj gönderilecek. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, kurada çıkan hacı adaylarının kesin kayıt tarihlerinde acentalara başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac kuraları 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek
Hac kuraları 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek

2 milyon 298 bin 800 hacı adayı gözünü 9 Ocak tarihine dikti. Ulvi görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları , 11-13 Kasım tarihleri arasında diyanetin Resmi sitesinden Hac Konaklama Seçimini yaparak kayıt başvurularını yapmıştı. Hac kura çekilişi 9 Ocak 2020 Perşembe günü , Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak.

Öte yandan kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecektir. Kura sonuçları açıklandıktan sonra 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanmış olacak. Hacca gitmeye hak kazanan adaylara diyanet tarafından SMS ile şifre yollanacak veya e-devlet kanalıyla kura sonuçlarına ulaşabilecekler.

Acentalarda kontenjan sınırlı

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır kurada, haca gitmeye hak kazanmış hacı adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Hacı adaylarının şifreli SMS’e muhakkak dikkat etmeleri gerektiğini ve aynı zamanda ,e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini söyledi. Öte yandan acentalarla hacca gitmeyi tercih eden adayların Kesin kayıt tarihlerinde yani 13 Ocak tarihinde ve sonraki günlerde mümkün olduğunca en kısa sürede acentalara başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde acentaların kontenjanları dolduğu için hacca acenta yoluyla gitmek isteyen hacı adaylarının bu imkandan yararlanamayacağını bildirdi.

13-24 Ocak kesin kayıt tarihleri

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alabilirler. Kurada haccı çıkmış adaylar, www.elcitur.com.tr adresine ulaşarak acenta başvurularını yapabilirler.

PKKya Kandilde çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara güzel haber

Ev alacaklara güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Mersin'de aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü.
Yarın Irak'a gidiyor

Yarın Irak'a gidiyor

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için girişimlerde bulunacak.

Şimdi sıra<br>milli YHT'de

Şimdi sıra
milli YHT'de

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.

Savaş <br>ilanı gibi sözler!

Savaş
ilanı gibi sözler!

"Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek".
'80 ABD askerini öldürdük'

'80 ABD askerini öldürdük'

​İran haber ajanslarından flaş iddia.
Zayiat ve<br>hasar tespiti yapılıyor

Zayiat ve
hasar tespiti yapılıyor

İran'ın saldırıları sonrası Trump'tan ilk açıklama.
65 ile yağış uyarısı

65 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Dünyanın<br>gözü Türkiye'de

Dünyanın
gözü Türkiye'de

Erdoğan ve Putin asrın projesinin açılışını yapacak.
İran'da<br>yolcu uçağı düştü

İran'da
yolcu uçağı düştü

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Cengiz için 40 milyon euroyu gözden çıkardılar.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Prim borcu olan Bağ-Kur ve GSS'lilere güzel haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.