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ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 500'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 500'e yükseldi

10:485/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
DHA
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ABD'de kızamık vakalarında artış var.
ABD'de kızamık vakalarında artış var.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık vakalarının 500'e ulaştığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor. Teksas'ın Lubbock şehrindeki bir kreşte 6 çocukta kızamık tespit edildiği açıklandı. Yetkililer yeni vakaların, en az iki eyalete daha yayılan ve 'kontrolden çıkma riski taşıyan salgını' tetikleyebileceğini belirtti. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

#Hastalık
#ABD
#Kızamık

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