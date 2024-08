Ah bu karbonhidratların gözü kör olsun

New York Times en çok satanlar serisinden “Tahıl Beyin”, orijiral adıyla “Grain Brain” kitabı. Pegasus Yayınları etiketli ve Dr. David Perlmutter ve Kristin Loberg imzalı. “Beyninizin sessiz katilleri buğday, karbonhidratlar ve şeker hakkında şaşırtıcı gerçekler” ibaresi yer alıyor hemen başlığın üstünde. Başlık da kesik ekmek diliminin içinde. İndeksle beraber 352 sayfa kitabın arka kapağı “Karbonhidratların sizi öldürdüğünü biliyor muydunuz?” başlığıyla beraber üç paragraflık not var. Daha kitaba başlamadan buğday ve ürünlerini düşman gıda olarak belirlemiş oluyoruz. Arka kapakta, karbonhidratların beynimize zarar verdiği, hatta tam tahıllı gıdalar gibi sağlıklı olduğu iddia edilen karbonhidratların da bunama ve dikkat eksikliği gibi birçok farklı sağlık sorununa yol açtığı notu düşülüyor. Her yaşta yeni beyin hücreleri üretebilmenin nasıl mümkün olduğu anlatılırken bir de dört haftalık plan sunuluyor, beyni daha sağlıklı tutmanın yolları gösteriliyor. Ayrıca kolayca uygulanabilen tarifler de var kitabın muhtevasında. Popüler sağlık ve beslenme kitaplarından biri olarak tanımlayabileceğimiz bu çalışmayı tamamen ticari kapsamda düşünmeyip gerçeklik payı olabileceğini unutmadan ve çok da kaptırmadan okumaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.