Annesini kaybedince 'Hafıza Atleti' oldu: İşte güçlü hafızanın üçlü formülü

Nelson Dellis, Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 kez Hafıza Şampiyonu olmuş, kendi deyimiyle bir Hafıza Atleti. Üniversitede fizik ve matematik okuyup ardından Bilgisayar bilimleri yüksek lisansı yapan Dellis’in hayatı anneannesine Alzheimer teşhisi konması ve Dellis’in sürece tanık olması ile değişiyor. Anneannesinin 2009 yılında vefatının ardından 25 yaşındaki Dellis o güne kadar bir şeyleri hatırlamak konusunda hiç iyi olmamasına rağmen hafıza eğitimlerine başlıyor. Dellis günümüzde hem üniversitede hocalık yapıyor hem de dünya çapında hafıza eğitimleri, seminerler veriyor, hem de kurduğu Climb for Profit isimli vakıfla dünyanın farklı dağlarında profesyonel zirve tırmanışları yaparak Alzheimer hastalığı araştırmalarına fon sağlıyor. Dellis’in seminerlerini, eğitimlerini www.nelsondellis.com websitesinden takip edebilirsiniz.

Bu harika bir soru. Herkes hafıza şampiyonu olabilir mi bilmiyorum, ben bunu takıntı haline getirmiştim. Çok rekabetçi bir yapım var, belki herkes böyle değildir. Ancak hafızayı “süper insan” gibi göründüğünüz bir noktaya getirecek kadar geliştirmeyi bence herkes yapabilir. Bunun yolu teknikleri öğrenmekten ve her beceride olduğu gibi pratik yapmaktan geçiyor.

Her şeyi zihninizde resmedin

Her şeyi zihninizde resmedin

Tabii. Hafıza sarayı (memory palace) tekniği çoğumuzun yarışmalarda bir kart destesinin sırasını ya da uzun bir sayı dizisini hatırlamak için kullandığı, binlerce yıldır bilinen çok kuvvetli bir teknik. Bu teknik uzamsal bilgileri hatırlama yeteneğimizi kullanır çünkü beynimiz bu konuda gerçekten iyidir. Şimdi size gözlerinizi kapatıp evinizin içinde yürüdüğünüzü hayal edin desem, bunu kolayca yaparsınız. Ezberlememişsinizdir ama evinizi bilirsiniz. Ezberlemek istediğiniz şey diyelim ki marketten alınacaklar listesi olsun. Alacağınız her bir şeyin resmini zihninizdeki bu sarayda bir yerde hayal edin. Saray eviniz olabilir, spor salonunuz olabilir, arkadaşınızın evi olabilir. Çok iyi bildiğiniz ve gözünüzde canlandırabileceğiniz bir yer olması gerekiyor. Zihninizde bu yeri gezerken, ezberlemek istediğiniz şeyler için yol boyunca resimler yerleştirebilir veya hayal edebilirsiniz. Daha sonra bu listeyi hatırlamak istediğinizde hafıza sarayına gidip önceden yürüdüğünüz yerde resimleri görürsünüz. Resimleri kolay hatırlamanız için canlı, tuhaf resimler olsa daha iyi olur.

Bu da harika bir soru. Beyin sağlığım için, her gün uymaya çalıştığım 4 temel şey var. Birincisi zihnimi aktif tutmak, eğitmek. Bunu genellikle hafıza eğitimiyle yapıyorum. İkincisi fiziksel egzersiz. Her gün bir şekilde fiziksel bir aktivite yapmanın beyin sağlığına katkısı olduğunu gösteren çalışmalar var. Fiziksel aktif insanlarda beynin hafızadan sorumlu kısmı olan hipokampus daha büyük oluyor. Üçüncüsü beslenme. Bazı besinleri ekleyip, inflamasyona neden olanları çıkarmaya çalışıyorum. Almaya dikkat ettiğim en temel besin DHA Omega 3. Bu beyinde bulunan bir yağ asidi ve yağlı balıklar örneğin somon yiyerek ya da balık yağı gibi takviyelerle alabilirsiniz. Ayrıca yaban mersini gibi antioksidan yemişler, yeşil yapraklı sebzeler yitip, işlenmiş gıdaları ve şekeri minimuma indirmeye çalışıyorum. Dördüncüsü ise sosyal hayat. Bence insanlarla her gün etkileşim halinde olmak son derece önemli. İnsanlar Covid’den bu yana izole olmanın mental sağlığa etkisinin farkına vardılar diye düşünüyorum. Başkalarıyla beraberken zihni uyaran, beyninizi zorlayan konuşmalar yapabiliyorsunuz. Bu dört şeyin yanında stresten uzak durmak, uyku kalitesine dikkat etmek, zihnimi sakin tutmak gibi şeylere odaklanıyorum.