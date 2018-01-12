Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti.

Sivas Şarkışla'da yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde, evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şatıroğlu'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ahmet Şatıroğlu, geçirdiği şeker, tansiyon ve prostat rahatsızlıkları nedeniyle 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Şatıroğlu, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da mezarının bulunduğu ilçeye bağlı Sivrialan köyünde 13 Ocak Cumartesi günü son yolculuğa uğurlanacak.

OYNAT 04:05 Aşık Veysel'in 47 yıl önceki TRT röportajı Aşık Veysel'in 1969 yılında TRT'de yayınlanan röportajı yıllar sonra TRT Arşiv tarafından izleyicilerle buluştu. Programda canlı olarak türkü söyleyen Aşık Veysel mezarıyla ilgili bir vasiyeti de açıklıyor. Programda Aşık Veysel muhabirin bir sorusu üzerine gözlerinin açılmasını neden istemediğini açıklıyor.

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Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde Sivas’da dünyaya geldi. Ailesinin kendisinden önce doğan iki kızını kaybetmesine sebep olan çiçek hastalığı, Aşık Veysel’i de vurdu ve henüz yedi yaşında sol gözünü kaybetti.

Sol gözünün ardından, geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediye ettiği bir bağlama sayesinde, henüz genç yaşlarında müzikle tanıştı. Babasının yakın arkadaşı Aşık Ala tarafından eğitilen Aşık Veysel, bu eğitim esnasında Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dertli gibi büyük halk ozanlarının eserlerini öğrendi.

Veysel Şatıroğlu, I. Dünya Savaşı başladıktan sonra etrafındaki herkesin cepheye gitmesiyle iyice yalnız kalmıştı. Bu dönemde dertleştiği tek dostu sazıydı. Kendini iyice müziğe veren Aşık Veysel, savaş sona erdikten sonra Esma isimli biriyle evlendirildi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Oğlunu eşi yanındayken, kızını da eşi onu terk ettikten sonra kaybetti.

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Folk edebiyatının hak ettiği değere gelmesi ve folk eserlerinin kaybolmaması için uğraşan Ahmet Kutsi Tacer, Aşık Veysel'in eserlerini kaleme alan ilk kişidir.

Tacer tarafından aldığı davetiye ile Köy Enstütüleri’nde saz hocası olarak çalışmaya başlayan Aşık Veysel, Arifiye, Çifteler, Kastamonu ve Akpınar’da eğitim verdi.

1965 senesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından müziğe katkılardan dolayı kendisine maaş bağlandı.