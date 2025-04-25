ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişinin yargılanması sürüyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki iki kişinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.S.Ç. katılırken, Y.C.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Y.Ç.C, olay günü yaptıkları gezinin ardından dönüş esnasında tutuksuz sanık M.S.Ç'nin Ali Bahar'a, "Kemer Marina'nın içini daha iyi biliyorsun, dümeni sen al." dediğini belirterek, Bahar'ın ayağa kalktığı sırada "Minder düşmüş." dediğini söyledi.





Bunun üzerine M.S.Ç'nin "Geç sen al dümeni, ben minderi alırım." dediğini, Bahar'ın ise "Ayaktayım, ben alırım." dediğini ifade eden Y.Ç.C, şöyle konuştu:

"Teknenin aşağısına inen merdivendeki güneşliği tutan Ali Bahar, dümendeki M.S.Ç. Bey'e 'Tornistan.' dedi. O sırada sigara yakmak için eğildim. Sonra Ali Bey'in olduğu yöne doğru arkamı döndüm. Platform üzerinde yoktu. Ali Bey'i arka tarafta, teknenin sağ ileri tarafında gördüm. Ali Bahar kanlar içerisindeydi. Çığlık atıp 'Ali orada.' dedim. Tutuksuz sanık M.S.Ç, can havliyle suya atladı. Ali Bahar'ı getirdi ve platforma dayadı. Ali Bahar'ı tekneye çekmeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Teknenin içine koşarak telefonla ambulansı aradım. Ali Bey'in bilinci açıktı ve bizimle konuşuyordu. 'Kolum çok acıyor, ambulans gelsin.' diye bağırıyordu. M.S.Ç, 'Sakin ol, her şey düzelecek.' dedi. Ambulansı aramak için tekrar teknenin içine gittiğimde bayılmışım, ambulansta uyandım." Sanık, mahkeme başkanının sorusu üzerine, Ali Bahar ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu kaydetti.

"Bilirkişi raporu, Ali Bahar'ın itildiğini ortaya koymaktadır" iddiası

Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar da eşinin iyi bir denizci olduğunu belirterek, o gün teknede yaşanan bir tartışma sonucunda eşinin denize itildiğini düşündüğünü dile getirdi.

Sanıkların eşinin bulunduğu yerden denize düşmesinin mümkün olmadığını savunan Bahar, kocasıyla ilişki içerisinde olduğunu beyan eden sanık Y.Ç.C'nin yakın arkadaşı olan A.Ç'nin eşinden vefat etmeden önce 3-4 kez para istediğini öğrendiğini kaydetti.

Ali Bahar'ın kızı Ladin Bahar ise sanıkların ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, babasının ölümünün basit kaza olmadığını, üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasını istediğini söyledi.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporunda Ali Bahar'ın bulunduğu yerin denize düşmesi için uzak bir yer olduğu, "Tornistan" manevrasının da düşmeye sebebiyet verebilecek bir durum yaratmadığını ortaya koyduğunu savunarak, "Bilirkişi raporu, Ali Bahar'ın itildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, iddianamede Ali Bahar'ın ölümünün Y.Ç.C'nin bir teması sonucu olabileceğinin belirtildiğini vurgulayarak, sanığa atfedilen eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmiş ise eylemin taksirle mi kastla mı işlendiği, sanıklar arasında iştirak iradesinin mevcut olup olmadığı konusunda yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesince yapılması gerektiğini, bu nedenle kovuşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, hayatını kaybeden Ali Bahar'ın kanında çıkan alkolle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerenin beklenmesi ve savcılık mütalaasına karşılık sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.