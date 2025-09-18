Bakan Ersoy: Turizmde en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülkeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş ve kent yetkilileriyle görüşen Bakan Ersoy, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;





“Göreve geldiğimiz günden bugüne ülkemizin her bölgesinde; illerimizin kendi özgün değerleri, kültürel mirası ve turizm varlıklarıyla pay aldıkları, 12 aya yayılmış nitelikli bir Türk turizmi bina etmek için çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 7 yılda elde ettiğimiz rakamlar hedeflerimize ne denli güçlü ilerlediğimizi göstermiştir ve hamdolsun aynı başarı grafiği ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sürekliliği sağlamak ve daha büyük hedeflere ilerlemek adına da şehirlerimizi ziyaret etmeye, inceleme ve değerlendirmeler yapmaya, yerel yönetimlerimizle ve paydaşlarımızla istişare ve iş birliği gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Gümüşhane’deyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gümüşhane’nin potansiyeli noktasında çok önemli açıklamaları, değerlendirmeleri olmuştur. Ayrıca ilimizin çevresi de düşünüldüğünde çok ciddi bir bölgesel yatırım sahası kendini göstermektedir. Bu gerçek doğrultusunda en doğru, akılcı projeleri belirleyecek ve inşallah gerekli adımları ivedilikle atarak Gümüşhane’ye layık olduğu kültür turizm ivmesini kazandıracağız” dedi.





Gümüşhane'ye 443 milyonluk yatırım

Gümüşhane’ye bakanlık olarak 443 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Bakan Ersoy, “Son 23 yılda Gümüşhane’de kültür ve turizme güncel fiyatlarla 443 milyon TL yatırım yaptık. Gümüşhane Kültür Merkezi Hizmet Binası, ilimize yapılan yatırımların bir simgesi olarak halkımızın sosyal ve kültürel hayatına değer katmayı sürdürmektedir. Aynı dönemde Gümüşhane’deki yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2025 fiyatlarıyla 230 milyon TL gibi muazzam bir destek sağladık. 2002’de Gümüşhane’de sadece 1 tane konaklama tesisi vardı ve o da 54 yatak kapasiteli idi. Bugün 10 farklı konaklama tesisi toplam 612 yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaktadır. Gümüşhane’nin Zigana, Çakırgöl ve Süleymaniye kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, şehrimizin kültür turizm hayatının geleceğini şekillendirecek alanlardır. Yeni yatırımlar için Bakanlığımızın atacağı adımlar kadar yereldeki paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de bekliyor, bu iş birliğini çok önemli ve değerli buluyorum” diye konuştu.





‘Çok ciddi kazanımlar elde ettik’

Türkiye’nin turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Çeşitli vesilelerle hep dile getiriyorum. Şu anda turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumundayız. TGA’yı faaliyete geçirmekle bu alanda muazzam bir mesafe katettik ve çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bu kapsamda Gümüşhane’yi de ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmekte, ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini masaya yatırmaktadır. Bu doğrultuda da hedef kitlemize yönelik çalışmalar hayata geçirilmektedir. TGA tarafından yapılan yurt dışı PR çalışmaları kapsamında 2023 yılından bugüne Gümüşhane’de 7 etkinlik gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2023’te 11 ülkeden 5 influncer ve 14 basın mensubunu, 2024’te 4 ülkeden 2 influencer, 3 basın mensubu ve 24 tur operatörünü, 2025’te ise 12 tur operatörünü ilimizde ağırladık” dedi.

‘Sosyal medya platformlarında yerimizi aldık’

GoTürkiye web platformuna ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Ersoy, “Alanında dünyanın lider ve öncü platformu konumunda olan GoTürkiye web platformumuzda Gümüşhane’nin tarihi ve turistik yerleri, doğası, müziği, festivalleri, gastronomisi ve rotaları hakkında 10 dilde bilgi sunmaktayız. gümüşhane.goturkiye.com web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısını artırmak ve şehrin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla da Google Display Network kullanarak, 2023 yılı içerisinde 50 ülkede reklam çalışmaları yaptık ve 16 milyon gösterim sayısına ulaştık. 2024 yılında ise 24 ülkede gerçekleştirdiğimiz reklam çalışmalarındaki gösterim sayımız 20 milyon oldu. 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi için bu rakamlar 29 ülke ve 15 milyon gösterim olarak gerçekleşti. Günümüzün en önemli iletişim ve tanıtım alanlarından bir olan sosyal medya platformlarında da yerimizi elbette aldık. Aralık 2022’de Gezsen Gümüşhane, hemen ardından Mart 2023’te de Go Gümüşhane hesaplarını aktive ettik. Bu hesaplarımızın toplamda yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Bütün bunların etkisini rakamlar üzerinden vermek gerekirse 2023 yılı içerisinde Go Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan Gümüşhane paylaşımları 659 bin gösterime ulaşmıştır. 2024 yılında ise bu rakamı neredeyse üçe katladık ve 1,8 milyon gösterim seviyesine ulaştık” ifadelerini kullandı.





‘Turizmin yol arkadaşı kültürdür’

Geleceğe Miras projesine dair konuşan Bakan Ersoy, “Elbette turizmin yol arkadaşı kültürdür. Bu iki unsur birbirini sürekli destekleyen, besleyen bir ekosistemin ana parçalarıdır. Bu doğrultuda kültür başlığında şöyle temel bir rakam vermek gerekirse, bugün Gümüşhane sınırları içerisinde 31 adet sit alanı, 617 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Bu hem il bazında hem bölgesel olarak ciddi bir zenginlik. Kültür varlıkları noktasında biliyorsunuz, tarihimizin en büyük ve en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras’ı hayata geçirdik. İkinci yılına girmiş olan bu muazzam kazı, restorasyon, ihya ve inşa projesine ‘Satala Antik Kenti’ni de dahil ettik. Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın, Gümüşhane’nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız” dedi.





‘Kültür ve turizm zenginleşmeye devam edecek"

Bakan Ersoy, Gümüşhane ve bölgede sürdürülen çalışmalara da değinerek, “Çalışmalarımız sadece Satala Antik Kenti ile de sınırlı değil. Öncesinde tamamladığımız birçok çalışma var. Kültür varlıklarımızın bakım, onarımları ile müze teşhir ve tanzimi gibi alanlarda son 23 yılda 7 tanesi proje, 13 tanesi uygulama işi olmak üzere toplam 20 çalışma başarıyla tamamlanmıştır. 37 taşınmaza da proje ve uygulama yardımı yapılmıştır. Bu vesileyle bu toprakların kültür mirasını çalmaya çalışanlara göz açtırmadığımızı da belirtmek isterim. Gerek jandarmamızın gerek emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ile sadece 2025 yılında 4 adet kaçak kazı ve 3 adet kültür varlığı kaçakçılığı engellenmiş, 168 adet kültür varlığı ve 28 adet obje ele geçirilmiştir. Emeği geçenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak sorumluluk sahamızdaki bütün başlıklarda yeni ve daha büyük adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bu işi gelgeç çözümler, hamasi söylemlerle değil eserle, hizmetle ve her yıl yeni bir rekor olarak ulusal ve uluslararası kurumların açıkladığı rakamları sürekli aşma kararlılığıyla yapacağız. Gerçekçi yaklaşımla, geleceği öngörerek ve sürekliliği önceleyerek Gümüşhane’nin sahip olduklarını ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle dönüştüreceğiz. Bunu bütün paydaşlarımızla omuz omuza yapacağız. Ülkemizin kültür ve turizminin sürekli büyüyerek gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.







