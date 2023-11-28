Boğaziçi’nde ulusal filmler belirlendi

11. Boğaziçi Film Festivali’nde “Altın Yunus” için yarışacak ulusal filmler belli oldu. 8-16 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak festival, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak. “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda “En İyi Film Ödülü” için 8 yapım yarışacak. Festival seçkisinde “60 Gün”, “Annesinin Kuzusu”, “Bölge”, “Ceylin”, “Gün Batımına Birkaç Gün Kala”, “Kum Zambağı”, “Üç Arkadaş” ve “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri yer alacak. Etkinlik sayesinde beş film dünya, bir film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. “En İyi Film”e Altın Yunus’un yanı sıra 200 bin lira para ödülü de verilecek.