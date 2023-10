Çiğ köfte dediğin etli olur

Etsiz çiğ köfteye karşı değilim; ticari satışını yapıyorsanız, talep de görüyorsa Allah bereket versin. Daha ekonomik, hazırlanışı, emek gücü ve saklama koşulları daha kolay olduğundan etsizi etliye tercih ediyorsunuz, bunu da anlıyorum. Lakin içinde et olmayan bu ürüne neden çiğ köfte diyorsunuz? İşte bunu anlayamıyorum. Çiğ köfte… Adı üstünde, çiğ etle yapılan köfte. İçinde et yoksa o zaman adı neden çiğ köfte? Başka bir isimle anılmalı, bulgur köftesi gibi mesela… Çünkü içinde et yok! İçinde et olmayan bir yemeğe köfte demek ne derece doğru olur? Yorumu size bırakıyorum.