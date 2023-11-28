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Don Giovanni’nin kostümleri AKM’den

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneleyeceği “Don Giovanni” operası 30 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda prömiyer yapacak.

04:00 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:05 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İDOB Müdürü Caner Akgün, “Kökler” başlıklı bir konseptle tarihimize ve medeniyetimize mercek tutan bir program hazırlığı içerisinde oldukları müjdesini verdi. Akgün, genç ve dinamik bir ekiple çalıştıklarını belirterek, AKM'nin teknik imkanları ve üst düzey sanatçı kadrosuyla İDOB'un dünyayla yarışmasını istediklerini vurguladı.

YURT DIŞINDAKİ İMKANLAR İSTANBUL’DA DA VAR

“Don Giovanni” eserinde Don Giovanni rolünü üstlenmenin gururunu taşıdığını dile getiren Akgün, “Sanatçı kadromuzun içerisinde bu operayı yurt dışında yorumlamış sanatçılarımız var. İlk defa AKM’nin tüm teknik imkanlarını bu prodüksiyon içerisinde kullanıyoruz. Kostümlerinden sahne tasarımına her şeyi AKM’de hazırladık. Buranın yapılma amacını da ilk kez tam anlamıyla bu prodüksiyonla gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Eserin yönetmenliğini üstlenen Aytaç Manizade ise yurt dışında izlediği büyük prodüksiyonların artık İstanbul’da da yapıldığından bahsederek, AKM’nin her imkanını eserin yapısına uygun olarak kullanmaya çalıştıklarını ifade etti. Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı eserde Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu da sahne alacak. Eserdeki hareket düzenini ise Alper Marangoz hazırladı. Eser, 6 Aralık’ta da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşacak.



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#kostüm
#AKM
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