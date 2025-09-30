Dünyanın en büyük helal vitrini Helal Expo 26 Kasım'da kapılarını açıyor

Helal Expo’nun özel alanları arasında yer alan ve üst düzey fırsatlar sunarak ticaretin büyümesinde önemli oynayan Natural-Organik-Vegan Ürünler Alanı (NOV), ulusal ve uluslararası binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Organik gıda, doğal kozmetik, vegan gıda, bitkisel ürünler, çevre dostu ambalajlar, sürdürülebilir tekstil gibi önemli alanlarda çalışan firmalar için önemli bir potansiyele sahip olan NOV, yerel ve uluslararası perakende zincirleri, organik ve vegan ürünleri ithal eden ve dağıtan kurumlar, kozmetik ve kişisel bakım sektörü temsilcileri, ekolojik ürünler konusunda farkındalık arayan kişiler, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen kişiler, yoga-fitness ve welness salonları gibi alanlardan çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak.