Dünyanın en büyük helal vitrini Helal Expo 26 Kasım'da kapılarını açıyor

Global ölçekte helal pazarının en önemli organizasyonları arasında yer alan Helal Expo 2025 Fuarı ile yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi tek çatı altında buluşturacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Helal Expo, ulusal ve uluslararası alım heyetlerini, üreticileri, toptancıları, perakendecileri, yatırımcıları ve çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getirecek. Helal Expo, 11. Dünya Helal Zirvesi ile aynı anda, 26-29 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
HELAL EXPO İLE POTANSİYEL FIRSATLAR, YENİ ANLAŞMALAR
KÜRESEL GIDA MARKALARI H-FOOD’DA BULUŞACAK
Helal Expo’nun gıda, gıda teknolojileri ve ambalaj özel alanı H-FOOD, küresel gıda markalarıyla birlikte yenilikçi ürün ve gıda sektöründeki ticaretin buluşma noktası olacak. Gıda üreticileri ve marka sahipleri, ithalat ve ihracatçı firmalar, ambalaj, lojistik ve gıda teknolojisi sağlayıcılarının faaliyet gösterdiği sektörleri bir araya getirecek olan H-FOOD, 20’den fazla ülkeden katılımcı ve profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak. Hedef odaklı B2B eşleştirme programlarıyla yeni anlaşmalara büyük destek sağlayacak olan gıda özel alanında gıda trendleri ve gıda sektörünün genel durumunun değerlendirileceği panel oturumlarıyla birlikte interaktif tadım deneyimleri de gerçekleştirilecek. 40’tan fazla ülkeden gelecek alım heyetine ev sahipliği yapacak olan H-FOOD’a, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle birlikte Kuzey Afrika, Asya, Avrupa, Afrika ve Rusya’dan yoğun katılımın olması bekleniyor. Öte yandan Gıda Teknolojileri&Ambalaj alanı da sektörde çalışan markaların yeni inovasyonlarını tanıtlamaları ve gıda pazarında sundukları sağlıklı çözümleri anlatabilmek adına önemli bir potansiyel sunacak.
TİCARETİN POTANSİYELİ PRIVATE LABEL’DA KATLANACAK
Özel markalı üretim faaliyetleri olan üreticiler ile kendi özel etiketli ürünlerini global pazara taşıyarak ticaretini büyütmek isteyen firmalar için eşsiz fırsatlar sunan Private Label özel alanı, kozmetik, temizlik hijyen ve sağlık ürünleri alanlarında çalışan şirketleri tek çatı altında buluşturacak. 110’u aşkın ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Private Label, Türkiye’nin ticari gücünü global anlamda tanıtmış olacak. 2024 yılında 100’den fazla ülkeden 9 binin üzerinde global ziyaretçiyi ağırlayan ve 500’ün üzerinde katılımcıyla dikkat çeken Private Label özel alanı, pazarı büyüten organizasyonların başında geliyor.
ÜST DÜZEY FIRSATLAR NOV’DA OLACAK
SU ÜRÜNLERİ PAZARININ NABZI SEFPEX’TE ATACAK
Deniz ürünleri ve işleme ekipmanları sektöründe hizmet veren firmaları, pazarın profesyonelleriyle buluşturacak olan SEFPEX, pazarda payını artırmak isteyen markalar için özel fırsatlar sunacak. Üreticiler, işleyiciler, ekipman üreticileri, lojistik ve depolama firmaları, su ürünleri sağlığı ve hastalıkları uzmanları başta olmak üzere sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirecek olan SEFPEX özel alanı, yöneticiler, işletme sahipleri, üreticiler, şefler, aşçılar, kamu kurum ve kuruluşları, HORECA profesyonelleri, sektör dernekleri ve temsilcilerini ağırlayacak.