Hayat Yargıtaydan emekli ikramiyesiyle ilgili emsal karar
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Yargıtay'dan emekli ikramiyesiyle ilgili emsal karar

Emekli ikramiyesi alan Z. G. vefat edince alacaklı olan kamu kurumu emekli maaşına icra takibi başlattı. Mirasçıların emekli ikramiyesinin üzerindeki icra takibinin kalkması için açtığı davaya Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.

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Emekli ikramiyesine haciz konulur mu? Emekli ikramiyesine icra takibi başlatılır mı? Emekli ikramiyesi mirasçılara nasıl devredilir?
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Edinilen bilgiye göre, vefat eden Z.G. isimli vatandaşın emekli ikramiyesi yasal mirasçılarına devredildi. Vefat eden Z.G.'den alacaklı olan kamu kurumu, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı.

Mirasçıların itirazı üzerine takip durduruldu. Kamu kurumu bu kez 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Davacı Kurum Avukatı, borçlu olan miras bırakan Z.G.’in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla reddedildiğini hatırlattı.

Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye (ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen ad) dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savundu. Mahkeme; iflasın kapanmasına hükmetti. Karar, mirasçıların avukatı tarafından; emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığı gerekçesiyle temyiz edildi.

Yargıtay'dan emsal karar

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, emekli ikramiyesinin mirasçılar tarafından alınmasını yerinde buldu. Yüksek Mahkeme; vefat edenin emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olduğunu, tereke (mal varlığı) çerçevesine dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Kararda; ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan mirasın sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edildiği hatırlatıldı. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceğinin vurgulandığı kararda, "5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89/10. maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceği düzenlenmiştir.

Emekli Sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez. Somut olayda, miras bırakan Z.G. 02.06.2011 tarihinde vefat etmiş, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddolunmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yazısında belirtildiği üzere, Z.G.’e kamu emeklisi olması nedeniyle 40 bin lira emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin Kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olmasına karşın tereke çerçevesine dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir" denildi.

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