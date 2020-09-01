Hoş geldin Eylül: İşte en güzel Eylül sözleri ve en güzel sonbahar mesajları

Yaz ayları bitti sonbahar aylarına girildi. Eylül ayı sözleri ve mesajları sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Güz mevsiminin başlangıcı olan Eylül ayına gelmemiz ile birlikte en güzel eylül sözleri ve mesajları ile birlikte en güzel sonbahar mesajlarına ilişkin detaylar haberimizde...

EN GÜZEL EYLÜL AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Hoş geldin canım Eylül, herkese güz bana ilkbahar getirdin."

"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."

FOTOĞRAF 38 Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de farklı güzellikleri ortaya çıkardı. Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis Bitlis El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyüledi. Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Günpınar Şelalesi Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.​ Arapgir Arapgir Arapgir Arapgir Arapgir Gaziantep’in Araban ilçesinde sonbahar, ilçenin doğal mekanlarından olan Fırat Nehri kıyısında görülmeye değer kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fırat Nehri Fırat Nehri Ordu sahilinde sonbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ordu Denizi, sahilleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Sinop'ta, tabiat parklarında yaşanan sonbahar güzellikleri ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Sinop tabiat parkı Sinop tabiat parkı Sinop tabiat parkı Tokat’ın Turhal ilçesinde sonbahar mevsiminde doğal görüntünün kaybolmaması için üç gün boyunca yapraklar süpürülmedi. Tokat’ın Turhal ilçesi Tokat’ın Turhal ilçesi Tokat’ın Turhal ilçesi Tokat’ın Turhal ilçesi Tokat’ın Turhal ilçesi ​Türkiye'den seyrine doyum olmayan en güzel sonbahar manzaraları Bütün Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye sonbahar renklerine büründü. Bütün illerde rengarenk sonbahar cümbüşü yaşanırken gidip göremeyenler için bizde sonbaharı tüm güzellikleriyle sizlerin ayağına getirdik. İşte Türkiye'den seyrine doyum olmayan sonbahar manzaraları:







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"HOŞ GELDİN EYLÜL"

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti. Hoşgeldin Eylül."

"Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor."

"Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an."

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"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"

"Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."

"Dedim ya… Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…"

"Çayı, kitapları, Eylül' ü, maviyi, denizi; seviyorum..

Ve tüm adaletsiz insanlardan eşit derecede

uzak duruyorum."

2020 EN GÜZEL SONBAHAR MESAJLARI

İlkbaharı, yazı boş ver. Herkes âşık olur o mevsimlerde. Seveceksen bir insanı sonbahar yağmurları üzerine yağarken seveceksin.

Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

Bir sonbahar esintisine kapılarak sürüklenen sararmış yaprak gibi, savruluyor gönlümde sevdalarım.

Kalbim bir sonbaharda her an yapraklarını dökecek bir ağaç misali, en ufak bir rüzgârla çırıl çıplak kalmaktan korkarak yaşıyor.

Bir sonbahar yağmuru gibi yağdın yüreğime, ellerin ellerimdeyken üşümedim hiç aslında.

Sonbaharda yağan yağmurlardan saklanmak için tek kişilik şemsiyenin altına iki kişinin sığınması gibiydi seni sevmek. Birlikteyken sığmıyordu içim içime, senden uzakta kalbim sırıl sıklam bir halde.

FOTOĞRAF 18 Yüzde 60'ı orman olan Yalova'da 2005 yılında oluşturulan, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi sınırlarında bulunan 95 hektar büyüklüğündeki Yalova Kent Ormanı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yalova'ya 29 kilometre mesafedeki Yalova Kent Ormanı'nı ziyaret edenler, bölgede bulunan Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası'nı gezme imkanı buluyor. Yalova Kent Ormanı'ndan 2,5 kilometre mesafedeki 530 metre rakımda bulunan Büyük Dipsiz Göl ve hemen 1,5 kilometre ilerisindeki 570 metre rakımlı Küçük Dipsiz Göl, zengin orman florasıyla da dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak mekanı olan Yalova Kent Ormanı, gölde balık tutmak isteyenleri, trekking yapanları ve çadır kurup doğayla baş başa kalmak isteyen misafirlerini ağırlıyor. . . . . . . . . . . . . . . Duvara asmalık tablo gibi: Yalova ormanlarında sonbahar Yalova Kent Ormanı, sonbaharın renklerine bürünerek kartpostallık görüntüler sunuyor. Bünyesinde kestane, meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, köknar ve çeşitli çam türlerini barındıran Yalova Kent Ormanı, sonbahar ile birlikte doğal güzellikleri ve manzarasıyla dikkat çekiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 İlkbahar, yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan ve piknikçilerin vazgeçilmez yerlerinden olan Kertil Kent Ormanı ile Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların daha fazla ilgisini çekiyor. Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin keyfini yaşayan doğaseverler, ormanın içinde hem piknik yapmanın keyfini yaşarken eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar. Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen ve adeta kartpostallık görüntüler sunan Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar. Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, Ordu yayla ve ormanlarının son dönemde tur şirketlerinin önemli bir uğrak noktası olduğunu söyledi. Aydın, “Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte doğadaki o renk cümbüşünü ve rengarenk kartpostal görüntülerini görmek için gelenler var. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler Ulugöl çevresi ve Akkuş, Mesudiye gibi alanların orman ve şelalelerini görmek için bölgeye akın ediyorlar. Turistik tesislerin konaklama alanlarının yüzde 95'i dolu durumda. Biz de dernek olarak her türlü rehberlik hizmetini veriyoruz dedi. . . . . . . Yol hiç bitmesin isteyeceksiniz: Sonbahar şöleni Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ordu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Düzce'nin sıra yaylaları olan ve rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylaları, yaylacıların vedasına sahne oluyor. Ağaçların büründüğü sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarının yoğun yaşandığı yaylalarda eşsiz manzaralar eşliğinde kışlık odun ihtiyaçlarını tamamlayan yaylacılar, beraberinde getirdikleri hayvanlarıyla geri dönmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca dağların tabloları aratmayan manzarasında güneşin doğuşuyla başlayan günlerini hayvanları ve bahçelerine gösterdikleri ilginin yanı sıra, komşu sohbetleriyle geçiren vatandaşlar, kendi tabirlerince güz vedası olarak değerlendirdikleri dönüşlerini buruk yaşıyor. Yaylacılık yapan 56 yaşındaki Yusuf Çakmak, yaptığı açıklamada, artık yaylalardan dönüşlerin başladığını ve hayvancılık yapanların yaylaları ilkbahar gelene kadar boşalttığını söyledi. Bölgede yaklaşık 8 ay durduklarını anlatan Çakmak, Mart veya nisan aylarında yaylaya çıkıyoruz. Hayvancılık yapanlarımız dönüşe geçti. Bizler kışlık odun yapıyoruz. Bu işlerimizi tamamladıktan sonra biz de inişe geçeceğiz. diye konuştu. Batı Karadeniz yaylalarında hüzünlü güz vedasıYaylacı Selehattin Ay ise yaylada yaz aylarını geçirenlerin birbirlerine çok yakın olduğunu ve yaylada yaşamanın güzelliklerinden yararlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: Burada aile gibiyiz. Yıllardır birlikte yaylaya çıkar, burada 8 ay geçirir, tekrar ovaya döneriz. Evlerimizi iyileştirmek istiyoruz. Biraz çarpık yapılarımız var. Bu konuda devletimizden yardım istiyoruz. Bu bizim hayatımız ve çok mutluyuz. Ailem yayladan indi, ben de kışlık odunumuzu tamamlayıp dönüşe geçeceğim. . . . . . . . . . . . . . Yazın vazgeçilmezi yaylalarda sonbahar vedası Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, sonbaharın gelişi ve kış aylarının yaklaşmasıyla hüzünlü güz vedası yaşıyor.

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FOTOĞRAF 12 Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, beyaz örtüye alışkın olan ziyaretçiler, bugünlerde teleferikle sarı ve yeşilin tonları arasında yolculuk edebiliyor. Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergah boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine bugünlerde seyir zevki yüksek yolculuğa çağırıyor. Yaz sezonunu, büyük çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, sonbahar tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor. Ziyaretçiler, yolculuğun ardından piknik yapmak için de Sarıalan İstasyonu'nda inerek doğanın tadını çıkarabiliyor. Bursa Teleferik AŞ Acente Sorumlusu Candemir Filizkıran, yaptığı açıklamada, her 20 saniyede 8 kişiyi Uludağ'a taşıdıklarını belirtti. Filizkıran, 8 kişilik cam kabinlerin 360 derece görüş imkanı sağladığını ve seyir zevkini artırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: Teleferik 2014 yılında yenilendi. Şu anda genç bir tesisimiz var. Konforlu taşıma sistemiyle beraber yürüttüğümüz güzel bir hizmetimiz var. Teleferiğimiz dakikada 3 servis yapmakta ve her vagonumuz 8 kişi almakta. Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, oradan bin 635 metre Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine yani oteller bölgesine 22 dakikada götürüyoruz. Yaprakların ekim ayı itibarıyla sararmaya başladığını, teleferik güzergahı boyunca sarı ile yeşil arasında her tonu bulmanın mümkün olduğunu ifade eden Filizkıran, şunları kaydetti: Yaz mevsiminde Arap akışı çok oluyor. Ortadoğu ve Uzak Doğu'dan turistler burayı tercih ediyor. O bölgelerde böyle güzellikler olmadığı için burayı tercih ediyorlar. Türkiye onlar için büyük bir nimet. Sonbahar geçiş dönemi. Yolcu sayısı azalsa da teleferiğe ilginin sürdüğünü belirten Filizkıran, Uludağ'ın sonbahar güzelliği de bir başka. Yeşilin binbir çeşit rengi olduğu gibi, sarı olan yaprakların rengi de çok fazla. Kırmızısı, sarısı, sarının birkaç rengi, envaiçeşit tabii güzelliği sonbaharda yaşanmakta. Güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen yerli ve yabancı turistleri teleferik ile yolculuğa davet ediyoruz. bilgisini aktardı. . . Filmden bir kare gibi: Uludağ'da sonbahar şöleni Dünyanın tek halatlı en uzun hatlarından birine sahip olan ve Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferikle yolculuk, sonbaharda yolcularına renk cümbüşü sunuyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Enteresan ve sıradışı bir coğrafyaya sahip olan Gümüşhane'de kış mevsimi öncesinde doğada renk dönüşümü hızla devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesinde sonbaharın altın sarısı renklerinin en güzel şekillerinin görüldüğü Gümüşhane'de doğanın renk cümbüşü gösterisi başladı. Önce kentin yüksek kesimlerinde başlayan renk dönüşümü Kasım ayı sonuna kadar en düşük rakımlı bölgelere doğru devam edecek. Sonbahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerde başta yaban kavakları olmak üzere yeşilden sarıya, turuncudan kahverengi ve kızıla dönen sıcak renk tonları eşsiz görüntüler sunuyor. Hem cep telefonlarıyla hem de profesyonel fotoğraf makineleriyle son dönemde çekilen onlarca sonbahar fotoğrafı sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor. Gümüş şehir altın rengine büründüCoğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane'de 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar gelen rakım farkının yanında Türkiye'nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması Gümüşhane'nin enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirilmesine sebep oluyor. . . . . Sonbahar renkleri Gümüşhane'yi altına çevirdi Sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı Gümüşhane'de altın sarısı renkleriyle yaşanan dönüşüm 'Gümüş şehir altın rengine büründü' yorumlarına neden oldu.

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