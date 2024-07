Fazla teori zehirler

Şairler yetenekli adamlar. Bu yetenekleri onları hüsrana uğratan bir özgüvene de dönüşebiliyor. Şiir yazabilen bir kalem için, senaryo "kolay" bile görünebilir. Ben her seferinde senaryonun teknik bir metin olduğu hususunda kendimi ikna ederek işe başladığım için, dezavantajlı bir durumla karşılaşmadım. Avantaj olarak baktığımda; yazı yazmaya aşinalık, metnin ruhunu hissetmek ve ‘kurmaca’nın yapısını bilmek gibi edebiyatçılıktan gelen şeyler var elimde. Şair ve senarist aynı kişi, evet. Ama ürettiği metnin ‘ayrı’lığının farkındaysa, zaten ortada mesele kalmıyor. Kendi sahanda oynama avantajı gibi şairlik.

"Kitabı daha iyiydi" cümlesi her zaman yanımızda olacak, bunu değiştiremeyiz. Galiba bir tek Mario Puzo’nun romanı için söylenmedi bu. Kitabı daha iyi değildi burası kesin, ama asıl önemlisi Baba romanının fanatikleri yoktu. Her büyük romanın başına aşağı yukarı aynı şey gelecektir. Uyarlamak; uyarlanan kitabın sayfalarını senaryo metni kabul edip, kitabın sayfalarını çevirerek çekimleri tamamlamak anlamını taşımıyor. Adı üstüne metin uyarlanıyor. Ama beklenti yaklaşık olarak bu.

Teknik/estetik ölçütlere göre uzun bir analiz yaparak cevap vermek istemiyorum. Doğrudan yerli bakışla gönlümdeki filmler; Tatar Ramazan, The Godfather, Anayurt Oteli, Selvi Boylum Al Yazmalım, Uzun Hikâye. Bir tane de filmden uyarlanan edebiyat örneği verecek olursam; Lili / Sezai Karakoç. (You’ll Fall in Love with Lili / 1953)